Adana Adliyesi’nde 8 Mart karanfili

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURİYET Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü, Musa Ünel ve Atilla Rahimi, Adana Adliyesinde görevli tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olarak kadınlara yönelik olumsuz eylemleri önlemek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başsavcı Yurdagül, "Kadına yönelik her türlü şiddet içeren eylemlerin en ağır şekilde cezalandırılması için de yargı organları hakkaniyet ve adalet ilkelerini gözeterek üzerlerine düşen görevi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir" dedi.