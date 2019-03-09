Esin ve Ezgi artık antrenör

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TÜRKIYE Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kilis Şubesi tarafından düzenlenen TFF Grassroots C Kursu'nu tamamlayan ve aralarında ikiz kardeşlerin de bulunduğu toplam 30 kişi antrenörlük belgesi aldı. 20 yaşında olan Esin ve Ezgi Yalçınkaya adlı ikiz kız kardeşler, belgelerini alırken büyük mutluluk yaşadı. TFF Eğitim Görevlisi Özer Yurteri, Tuncer Mocan ve Taner Günebakan nezaretinde verilen kursu başarı ile tamamlayan Yalçınkaya kardeşler, "Kurs güzel geçti. Hocalarımıza verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve keyifli bir kurs geçirdik. Buralara gelmek için emek verdik şimdi bunun karşılığını alıyoruz" dedi."Bundan sonra genç arkadaşlarımıza, yetenekli çocuklara, güzel imkanlar sağlayarak ilerlemek istiyoruz" diye konuşan Esin ve Ezgi, "Daha önce babamız da bu kurslara katıldı. Türkiye'de ilk kez ikiz kız kardeşlerin futbol antrenörü olması güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.