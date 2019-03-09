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Etkinlik düzenleyerek yargılanmaktan kurtuldu

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Etkinlik düzenleyerek yargılanmaktan kurtuldu
ADANA'DA bir mağaza çalışanını darbederek yaralayan şüpheli, şikayetçiyle uzlaşınca yargılanmaktan kurtuldu. Kent merkezinde mağazaya alışveriş yapmaya giden Kerem Yağmahan, burada tartıştığı çalışan Ahmet Çiçek'i darbetti. Çiçek'in şikayetçi olması üzerine Yağmahan hakkında "basit yaralama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı Halil Çetinkaya'nın taraflarla yaptığı görüşmede, şikayetçi Çiçek, kimsesiz ya da engelli çocuklara yardım yapılması konusunda uzlaşabileceğini bildirdi. Şüpheli Yağmahan'ın, 25 down sendromlu çocuğa çalıştığı restoranda yemek ikramı yapabileceğini bildirmesi üzerine taraflar uzlaştı. Böylece Yağmahan, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.
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Etkinlik düzenleyerek yargılanmaktan kurtuldu
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