Final’de anlamlı kadınlar günü

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Final Okulları eğitimdeki farkını özel günler ve sosyal sorumluluk projeleri ile de göstererek, Okul Aile Birliği'nin desteğiyle anlamlı bir Kadınlar Günü Projesi'ne imza attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, "Okul – Aile El Ele" diyerek yola çıkan Adana Final Okulları ve Okul Aile Birliği bu projede, Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan kapalı cezaevindeki kadın kader mahkumlarına ve onlarla aynı kaderi paylaşan çocuklarına destek olmayı amaçladı. Okul Aile Birliği'nin yürüttüğü projeye, Adana Final Okulları yöneticileri, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri katıldı. Kader mahkumu kadınların ve onların çocuklarının zaruri ihtiyaçları belirlendi. Bu ihtiyaçlar ve daha fazlasını içeren kıyafet, ayakkabı, ceket, iç çamaşırı, şampuan, diş fırçası ve macunu, çocuk bezi, bebek yürüteci ve sevgi dolu oyuncaklar derlenerek 50 adet koli hazırlandı. Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, "Okul Aile Birliği çok anlamlı bir projeye imza attı. Ülke olarak böyle güzel paylaşımlara, kardeşliklere, dostluklara daha fazla ihtiyacımız var", diyerek çalışmayı yürükten ve destek olan herkese teşekkür etti. Genel Müdür Turhan Orhan, Kurucu Şevket Ertem'in tüm kadın çalışanlara gönderdiği gülleri, okulun girişinde tek tek takdim ederek "Kadınlar Günü " nü kutladı.