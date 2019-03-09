Hatay evinde 3 puan istiyor

Evinde 6 haftadır galip gelemeyen Hatayspor, Eskişehirspor
maçı ile bu şansızlığı kırmak istiyor. Yarın oynayacağı zorlu karşılaşmanın son hazırlıklarını yapan bordobeyazlı ekipte moraller yerinde. Osman Çalğın Tesisleri
'nde teknik direktör İlhan Palut
yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başlarken egzersiz antrenmanıyla tamamladı. Ayrıca tesislerde yapılan çalışmaları özel eğitim meslek okulu öğrencileri de izledi. Antrenman sonrasında engelli öğrenciler, kendi yaptıkları hediyeleri futbolculara verip sohbet etti. Teknik adam Palut, "Eskişehir'in gücünü biliyoruz. Hedefimiz taraftarımızın huzurunda mutlu sona ulaşmak. Bunu başaracak güce sahibiz"
diye konuştu.
Futbolcular hırs küpü
Hatayspor, Eskişehir hazırılklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcuların hırsı ve isteği teknik direktör İlhan Palut'u memnun etti.