Hatay evinde 3 puan istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Evinde 6 haftadır galip gelemeyenmaçı ile bu şansızlığı kırmak istiyor. Yarın oynayacağı zorlu karşılaşmanın son hazırlıklarını yapan bordobeyazlı ekipte moraller yerinde.'nde teknik direktöryönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başlarken egzersiz antrenmanıyla tamamladı. Ayrıca tesislerde yapılan çalışmaları özel eğitim meslek okulu öğrencileri de izledi. Antrenman sonrasında engelli öğrenciler, kendi yaptıkları hediyeleri futbolculara verip sohbet etti. Teknik adam Palut,diye konuştu.Hatayspor, Eskişehir hazırılklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcuların hırsı ve isteği teknik direktör İlhan Palut'u memnun etti.