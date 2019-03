Kadın hayatın her alanında var olacaktır

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Teşkilatı mensupları ve eşlerinin onuruna organize edilen programa katıldı. Polisevinde düzenlenen programa Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş ile çok sayıda emniyet mensubunun eşleri katıldı. Davetlilerin moral bulduğu programda Demirtaş; kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yere geldikleri ve şiddete maruz kalmadıkları anlamlı bir hayat sürdürmelerinin önemini belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti. Demirtaş, kadının hayatın her alanında olduğunu ifade ederek, "Kadınlarımızın her zaman destekçisi olacağız" dedi.