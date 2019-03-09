Kazakistanlı ressamların sergisini Bakan Özyiğit açtı

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KAZAKİSTAN'DAN 3'ü devlet sanatçısı unvanına sahip 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Kazkistan Sanatçıları Resim Sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit başta olmak üzere Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak ve davetliler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oluşumu çerçevesinde Kazakistan'dan gelen 5 sanatçının Kıbrıs'ta hazırladıkları serginin izleneceğini söyledi. Sanatın insan duygusunun ve düşüncesinin en güzel ifadesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, tıbbın vücut sağlığında olduğu gibi sanatın insan duygularının tedavisinde büyük önemi olduğunu ifade etti.