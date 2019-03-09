Prof. Dr. Göksu emekli oldu

BUGÜN NELER OLDU

ÇUKUROVA Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münir Ziya Lugal Göksu emekli oldu. Su Ürünleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen kurumsal emeklik törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Eroldoğan, akademisyenler ve Prof. Dr. Göksu'nun ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Münir Ziya Lugal Göksu'nun özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Tufan Eroldoğan yaptı. Prof. Dr. Eroldoğan akademiye katkılarından dolayı Prof. Dr. Göksu'ya teşekkür ederek emeklilik hayatında başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel ise Prof. Dr. Göksu'nun birçok öğrenci yetiştirdiğine değinerek Çukurova Üniversitesi'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Göksu'nun iyi bir hoca olmanın yanında iyi bir baba, iyi bir eş olduğuna da değinen Prof. Dr. Tükel, emeklilik hayatında da akademiye katkılarının devamını beklediklerini ve kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Göksu'ya bir de sürpriz yapıldı. Yurt dışında bulunan ve emeklik törenine katılamayan Prof. Dr. Göksu'nun oğulları ve yakınları tarafından hazırlanan video duygusal anların yaşanmasına neden oldu.