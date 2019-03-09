Tarım işçisinin resim tutkusu 5 sergiyle taçlandı

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GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde yaşayan ve okuma yazmayı sonradan öğrenen 53 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Fidan Dağ, yaşadığı maddi imkansızlıklara rağmen küçük yaşlarda başlayan resim tutkusundan vazgeçmeyerek 3'ü kişisel 5 resim sergisi açmayı başardı. İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan ve mevsimlik tarım işçiliği yapan üçü kız dört çocuk annesi Fidan Dağ, tarım işi olmadığı dönemlerde de sepetli motosikletle balık satan eşine destek oluyor. Küçük yaşlardan bu yana resme ilgi duyan ve okuma yazmayı 17 yaşında halk eğitim merkezindeki kurslara giderek öğrenen Dağ, boş zamanlarını kara kalem resim yaparak değerlendiriyor. İlk kişisel sergisini 17 yaşındayken, doğduğu Hatay'ın Çiloğlan köyünde, ikincisini de Kırıkhan ilçesinde açan Dağ, yaşadığı tüm maddi imkansızlara rağmen tutkusundan vazgeçmeyerek, evlendikten sonra yerleştiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de 3 sergi açtı. Çocuklarından birisinin de kendisinden etkilenerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde eğitim gördüğü Fidan Dağ'ın yaptığı kara kalem resimler, masal ve hikaye kitaplarında da yer aldı. Fidan Dağ, küçüklüğünden bu yana resim yapmayı çok sevdiğini söyledi. Çocukken evlerinin duvarlarına resim çizdiğini, bu yüzden annesinin kendisine kızdığını ancak bundan vazgeçmediğini anlatan Dağ, kendisini bu alanda her geçen gün geliştirdiğini ifade etti.