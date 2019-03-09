Toros Kaplanı telafi peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1.Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, Balıkesir'e gitti. Turuncu-beyazlılar teknik direktöryönetiminde yaptığı son çalışmada performanslarıyla göz doldurdu. Teknik direktör Eyüp Arın, futbolcularını kutlayarakdedi. Zorlu maça saatler kaldığını belirten Arın,dedi. Bu arada Balıkesirspor Baltok karşılaşmasını İstanbul bölgesinden Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.