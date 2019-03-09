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Toros Kaplanı telafi peşinde

Seyircisi önünde ’la 1-1 berabere kalan Adanaspor, yaşadığı puan kaybını deplasmanında telafi etmek istiyor

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Toros Kaplanı telafi peşinde
Spor Toto 1.Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, Balıkesir'e gitti. Turuncu-beyazlılar teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde yaptığı son çalışmada performanslarıyla göz doldurdu. Teknik direktör Eyüp Arın, futbolcularını kutlayarak "Sizden aynı performansı Balıkesir maçında da bekliyorum" dedi. Zorlu maça saatler kaldığını belirten Arın, "Sahaya kazanmak için çıkacağız. Sakat olan oyuncularımızın da iyileşmesiyle rahat bir nefes aldık. Haftayı galibiyetle kapatacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. Bu arada Balıkesirspor Baltok karşılaşmasını İstanbul bölgesinden Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
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Toros Kaplanı telafi peşinde
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