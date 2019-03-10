Antakya Arsuz 40 dakika olacak

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Hatay'da gündemden düşmeyen Çevlik-Arsuz arasındaki kıyı yolu nihayet hayata geçiriliyor. Hayata geçecek olan kıyı yolunun, ihalesi yapıldı, ihaleyi alan yüklenici firma ile Vali Doğan sözleşmeyi imzaladı. En kısa zamanda yer teslimi yapılarak, yapımına başlanacak olan Çevlik-Arsuz kıyı yolu 210 günde bitirilecek. 26 kilometrelik bisiklet yolunu da içinde barındıran kıyı yolu zamanında bitirilememesi durumunda yüklenici firma geciktirdiği her gün için ceza ödeyecek. Kıyı yolu 67 milyon 989 bin liraya mal olacak.Sözleşme imza töreninde konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Çevlik-Arsuz arasındaki kıyı yolunun ihalesini yaptık. Bu konuda içişleri bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Bize çok büyük destek oldu. Hatay Milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu yolun yapılmasına ve ödeneğin sağlanmasında birlikte hareket ettik. İhaleye güçlü işi olmayan daha önce karayolu yapmış 7 firmayı davet ettik. İhalede kıran kırana yaptığımız pazarlıktan sonra, ihale neticelendi. İhaleyi Hataylı bir firma olan İntaş firması aldı."Firmamıza hemen yer teslimi yapacağız. Yer teslimi yaptıktan sonra 210 günde kıyı yolumuz tamamlanacak. Yani Ekim ayı sonu itibari ile yol bitmiş olacak. İnşallah 29 Ekime yetiştirirler. Burası sadece karayolu olmayacak. Kıyı tarafında da 20 metre genişliğinde 26 kilometre uzunluğunda Türkiye'nin en büyük bisiklet yolunu içerisinde barındıracak. Bisiklet yolunun da ciddi bir maliyeti oldu. Bisiklet yolu ile birlikte kıyı yolunun bize maliyeti 37 milyon 989 bin liraya mal olacak. Bu sadece Arsuz ile Samandağ'ı birleştiren bir karayolu değil, Turizmi canlandırma adına yapmış olduğumuz çalışmaların esasını oluşturacak." diye konuştu.