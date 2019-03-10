Bir dilek de sen tut projesi önemli

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GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bir Dilek de Sen Tut" projesini çok önemsediğini belirterek, "Yetim çocuklara ve okullara giderek 'ne istiyorsunuz?' diye sorduk. Oradan çıkan sonuçlar beni çok etkilemişti. Bir çocuğun talebini yerine getirmek onun duasını almak Türkiye'nin en büyük projelerinden daha önemlidir, ben bunlardan besleniyor güçleniyorum" dedi. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" konulu söyleşi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, kadınların sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınlara projelerini anlattı. Kendi döneminde hayata geçirdiği her projenin önemli olduğunu kaydeden Şahin, "Ama 'Bir Dilek de Sen Tut' projesi çok farklıydı. Yetim çocuklara giderek 'ne istiyorsunuz?' diye sorduk. Çıkan sonuçlar beni çok etkilemişti. Bir çocuk, 'doğum günümde bir pastam olmadı, başkanım bana pasta göndersin' demişti. Türkiye'nin en büyük projelerinden söz ediyoruz, ama bir çocuğun 'babamın mezarı yapılamadı, başkan babamın mezarını yaptırabilir mi? dileğini öğrendikten ve çocuğun o talebini yerine getirdikten sonra o kalpten bakışı, bana sarılması bana çok duygusal anlar yaşatmıştı. O yetimin duasını almak çok önemli" diye konuştu.