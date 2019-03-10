Kahramanmaraş’tan Hanedan’a vefa

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İstanbul'dakOsmanlı Hanedanı'na ait türbelerde zamanla eskiyen, işlevini göremez olan puşideler, Kahramanmaraş'ta yenileniyor. Son olarak Osman Kızı Zeynep Sultan Puşidesi tamamlanarak İstanbul'a gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokolle başlatılan "Puşide Projesi" kapsamında 11 Olgunlaşma Enstitüsünde Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Proje çerçevesinde Kültür Bakanlığına bağlı türbelerin sanduka örtüleri yenileniyor. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünde 2018 yılında işlenmeye başlanan Osman Kızı Zeynep Sultan Puşidesi tamamlanarak İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlandı. Kahramanmaraş'a ait olan Maraş işi tekniğiyle işlemelerin yapıldığını belirten Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Mutlu Aslantürk, "Bu projede Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak yer almamız gurur verici. Geçen yıl projenin tanıtımının Emine Erdoğan tarafından yapılmıştı. Projenin başladığı yıllarda enstitümüz henüz kurulmamıştı. 1 yıl önce enstitümüzün kurulumu akabinde bu projede yer almak istediğimizi belirttik. Atölyemizi kısa sürede oluşturarak 5 usta öğretici ve bir öğretmen ile çalışmalara başladık" dedi.