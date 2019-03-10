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Miniklere sağlıklı beslenme anlatıldı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019
Miniklere sağlıklı beslenme anlatıldı
Mersin'in Erdemli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü Diyetisyeni Tuğçe Çekok, okul okul gezerek miniklere beslenmenin önemini anlatıyor. 75'inci yıl Anaokulu ile birlikte 6 okulda beslenmenin önemine değinen Çekok'a kurum müdürü Ahmet Ateş ile müdür yardımcısı Ali Cila da destek verdi. Sinema ve reklam tadında beslenmenin önemini anlatan Çekok, "Çocukların yaşları küçük olsa da yetişkinlerle aynı besinlere ihtiyaç duyarlar. Aynı çeşitlilikte zengin gıdalarla fakat daha küçük miktarda beslenmelidirler. İyi beslenemeyen çocuklarda büyüme ve gelişmenin duraksadığı, algılamalarının azaldığı dikkat problemi yaşadığı ve öğrenmekte zorlandıkları görülmektedir" dedi.
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Miniklere sağlıklı beslenme anlatıldı
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