Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Londra’da gösterildi

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Kıbrıs'ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli'nin hayatının ele alındığı "Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgeseli, Başbakan Tufan Erhürman'nın katılımıyla Londra'da gösterildi. "Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği'nin organizasyonu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gösterildi. Başbakan Tufan Erhürman'nın da katılım gösterdiği gecede, duygusal anlar yaşandı. Gösterim sonrası düzenlenen panelde FIWAL ve Konsey Başkanı Aysın Yılmaz, Enfield Belediye Meclis Başkanı Nesil Çalışkan ve Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.