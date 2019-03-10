Umut sokağa çıkmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de, evlerinde çıkan yangında yüzü ile vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanık meydana gelen Umut İşitmez(10), bakışlardan rahatsız olduğu için evden çıkmıyor. Annesi Mihribah İşitmez de gözyaşı içinde, oğlunun özgürce dışarı çıkıp, okuluna gideceği günlerin hayalini kuruyor. Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan İşitmez Ailesi'nin hayatı, geçen yıl 12 Temmuz günü şarjda bırakılan tablet bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangın ile değişti. Bir lojistik firmasında işçi olarak çalışan baba Bayram İşitmez (33), gece saat 03.00 sıralarında işten eve geldi. Ancak evinin alevler içinde olduğunu gördü. Hemen çocuklarını ve eşini kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Umut ile kızı Beril'i (9) kucağına alarak, dışarıya çıkarmak isteyen baba, klima iç ünitesinin patlaması sonucu yere düştü. Panik halinde alevlerin sardığı odaya giren Umut, ağır şekilde yaralandı.