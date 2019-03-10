Üniversite öğrencisinin evi uyuşturucu serası

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Adana'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi M.B., kaldığı rezidans dairesinde 29 saksıda Hint keneviri yetiştirdi. 14'üncü katta bulunan rezidans dairesinde elektrik kontağı yüzünden yangın çıktı. Genç adam, yangını söndürmesi için itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlere müdahale ederken polis, "Satmak için değil içmek için büyütüyorum" diyen M.B.'yi gözaltına aldı.Olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi M.B. tek başına kaldığı rezidansın 14. katında yangın çıktı. M.B. yangını söndürmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ve polis merkezi ekipleri de geldi. Yangının çıktığı rezidansa gelen ekipler, daireden yoğun bir şekilde uyuşturucu kokusu aldı. İtfaiye erleri yangını söndürünce polis eve girdi. Ekipler, banyo ve yatak odasına girdiğinde özel olarak havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir serası yapıldığını görünce ev yaşayan üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek çalışma başlattı.