Anadolu ezgilerini dünyaya sevdiriyor

İskenderunTeknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Okay Özdağ, 6 ay önce başlattığı "Dünyadan 81 Gitarist, 81 Anadolu Halk Ezgisi" projesiyle Anadolu türkülerini dünyaya tanıtıyor. Tüm illere ait en çok bilinen 81 türküyü derleyerek notalarını hazırlayan Özdağ, dünyaca ünlü gitaristlerin de bulunduğu müzisyenlerle sosyal medya aracılığıyla iletişime geçti. Notaları müzisyenlere gönderen Özdağ, 6 ayda 43 ülkedeki müzisyene gitarıyla türkü çaldırarak kayıt altına aldı. Özdağ'ın, sosyal medyadan da paylaştığı performanslar, dünyanın birçok ülkesinde akademik çevrelerde de beğeni topladı. Dr. Öğretim Üyesi Okay Özdağ, Anadolu'da her kentin kendine ait ezgilerinin olmasına ilgi duyduğunu, bu konuda bir proje üretmeye karar verdiğini söyledi. "Dünyadan 81 Gitarist, 81 Anadolu Halk Ezgisi" projesini hayata geçirdiğini anlatan Özdağ, "Projem devam ediyor, şu ana kadar 43 ülkedeki müzisyene ulaştım. Her kıtadan ülke var. ABD, Macaristan, Rusya, Meksika, Avustralya, Mısır, İran ve Vietnam gibi ülkelerde yaşayan müzisyenlere Anadolu'muzun ezgilerini çaldırdım. 81 gitariste ulaşana kadar projeme devam edeceğim" dedi.