Çanakkale M1’de canlandırıldı

BUGÜN NELER OLDU

ÇanakkaleSavaşı'nın tüm yönleriyle anlatıldığı Çanakkale Gezici Müze sergisi M1 Gaziantep Alışveriş Merkezi'nde ziyarete açıldı. M1 Gaziantep AVM Müdürü Sait Can Gizir, Çanakkale şehitliklerine gidemeyenler için Türkiye'yi dolaşan müzenin milli birlik ve beraberliğin temeli olan Çanakkale ruhunu yaşatmaya, yeni nesillere anlatarak canlı tutmaya çalıştığını belirtti. 17 Mart'a kadar M1 Gaziantep AVM'de ziyarete açık kalacak serginin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Gizir, "Sergide gerçek ebat kıyafet ve silahlarla donatılmış askerler, temsili mezarlar, görsel ve müzikli anlatımlı hastane çadırı, çeşitli ebatlarda Çanakkale Savaşı'nı ve hatıralarını anlatan heykel, resim ve tablolar, yazı ve görseller yer alıyor. Sergi ile Çanakkale'ye gidemeyen ama oradaki büyük mücadeleyi görmek, hissetmek isteyenlere bu imkanı sağlıyoruz" dedi.