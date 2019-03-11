Demirtaş: Başarılı bir nesil yetiştiriyoruz

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AdanaValisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Okul Merkezli Sosyal Kalkınma Projesi dahilinde Barbaros İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Komşu Köyün Delisi' isimli tiyatro gösterimini izledi. Vali Demirtaş'ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, öğrenciler ve velilerin katıldığı tiyatro büyük bir beğeni ile izlendi. Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro gösteriminin sonunda bir açıklama yapan Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı ile Adana'yı çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimine hitap eden medeni, yaşanılabilir, güvenilir bir kente dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti.Mutlu, başarılı, dünyayı okuyabilen, kendine güveni tam bir neslin yetiştirilmesi hedefiyle de 'Okul Merkezli Sosyal Kalkınma Projesi' hazırladıklarını dile getiren Vali Demirtaş, çocuklar ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimlerine yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirterek ''Güney Adana Kalkınma Programımız kapsamında böyle bir etkinliğin yapılması mutluluk verici" dedi.