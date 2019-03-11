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Gündoğdulu periler yedinci galibiyeti aldı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Gündoğdulu periler yedinci galibiyeti aldı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 71-58 yenerek ligde 7. galibiyetini aldı. 28 puanla 10. sırada yer alan Gündoğdulu Periler, haftalar sonra taraftarını mutlu etti. Rakibi karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan Adana Basketbol, elde ettiği galibiyeti Adana'ya armağan etti. Başantrenör Ender Ünlü, İstanbul karşısında gerçek oyunlarını ortaya koyduklarını belirterek, "Anlamlı bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü ligde gerçek rakibimizle mücadele ettik ve mutlu sona ulaştık. Basketbolcularımı kutluyorum. Kalan maçlarımızı da en iyi sonuçla kapatıp hedeflediğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz" dedi.
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Gündoğdulu periler yedinci galibiyeti aldı
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