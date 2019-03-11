İnatla yolumuza devam edeceğiz

Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör Ümit Özat ile çıktığı dördüncü maçında sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor, sonuçtan memnun. Teknik patron Özat futbolcularının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyerek, "Benim için oyun galibiyet kadar değerliydi"
dedi. Oyuncularını tebrik ettiğini aktaran Özat, "Bana göre kusursuz mücadele ettiler"
şeklinde konuştu. Hakeme tepki gösteren teknik adam, "Devre arasında baktığım çok net bir pozisyon var. İstanbulspor maçında da verilmeyen penaltı, bu maçta da verilmeyen penaltı var.
Ama kalan maçları da kazanacak potansiyeli olan bir Adana Demirspor var. Biz inatla yolumuza devam edeceğiz" dedi.
8 puan topladı Hatayspor'la 1-1, Osmanlıspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demir, Altınordu'yu 3-0, Eskişehir'i de 2-1 mağlup ederek son 4 haftada 8 puan topladı.