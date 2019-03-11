İnatla yolumuza devam edeceğiz

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Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör Ümit Özat ile çıktığı dördüncü maçında sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor, sonuçtan memnun. Teknik patron Özat futbolcularının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyerek,dedi. Oyuncularını tebrik ettiğini aktaran Özat,şeklinde konuştu. Hakeme tepki gösteren teknik adam,Ama kalan maçları da kazanacak potansiyeli olan bir Adana Demirspor var. Biz inatla yolumuza devam edeceğiz" dedi.8 puan topladı Hatayspor'la 1-1, Osmanlıspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demir, Altınordu'yu 3-0, Eskişehir'i de 2-1 mağlup ederek son 4 haftada 8 puan topladı.