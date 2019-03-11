Jandarma fidanları toprakla buluşturdu

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel, Ekinözü ilçesinde bulunan Mehmetçik Ormanı'nın bakımı elleriyle yapılarak ilköğretim çağındaki çocuklarla birlikte 300 adet çam ağacını toprakla buluşturdu. İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Numan Öksüz, Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ekinözü'nde bulunan Mehmetçik Ormanı'nın bakımını yapılarak yeni fidanların dikilmesi talimatını verdi.Albay Numan Öksüzün talimatıyla harekete geçen jandarmada görevli personel ilçende bulunan Mehmetçik ormanına giderek önce elleriyle alanın çevre temizliğini yaptı. Jandarma personeli daha sonra ilçede bulunan ilköğretim çağındaki bir grup gençle birlikte yüzlerce çam ağacı fidanını tek tek dikerek toprakla buluşturdu. Daha yeşil bir Kahramanmaraş içini mücadele ettiklerini belirten jandarma ekipleri, "Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.