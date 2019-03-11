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Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Kamyonet ile otomobil çarpıştı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Pınarbaşı Caddesi ile Kozlu Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. K.B. idaresindeki 06 HE 5052 plakalı otomobile, Kozlu Sokak'tan caddeye çıkış yapmak istediği sırada Pınarbaşı istikametinden şehir merkezi yönünde ilerleyen E.K.'nin kullandığı 31 ABC 489 plakalı kamyonet yandan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki demir korkulukları da devirerek karşı sokağa girdi. Kazada sürücüler K.B. ve E.K. ile otomobilde bulunan H.B. ve K.B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis'e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı
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