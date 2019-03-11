Melih ABİ: Alt geçitin olduğu bölgeye bir üst geçit şart

BUGÜN NELER OLDU

Bazı yollar çok tehlikeli. Kurallara uymadığımız zaman canımız tehlikede demektir. Geçen gün Optimum karşısında yolun karşısına geçmekte olan bir kadın hayatını kaybetmişti. Hafta sonu da az kalsın benzer olacaktı. Allah'tan sürücü son anda durumu fark etti. Yanındaki küçük çocukla birlikte kurtuldular. Battı çıktıların giriş ve çıkışlarında insanlar demir parmaklıkların arasından geçip karşıya geçmeye kalkıyor. Buraya elektrikli üst geçit şart. Merdivenli demiyorum çünkü insanlar çıkmak istemiyor. Sonuçta yaya ya canı ile ödüyor, ya da sakatlanıyor. Aman dikkat.MaviBulvar'da şehit polislerimizin ismi verilen köprü hizmete girdikten sonra trafik bir hayli rahatladı. Sorun tamamen bitmedi ama. En azından geçen yılki kabustan millet kurtuldu. Sorun yaşanan bir nokta var. Köprünün altından otoyol çıkışında sağda araçlar çok sık park ediyor. Işıklardan çıkan araçlar da burada takılıyor. Sürekli olarak iki veya üç araç aracını orada park halinde. Işıktan çıkan sürücüler mutlaka burada durmak veya yavaşlamak zorunda kalıyor. Buna bir çözüm bulunmalı...