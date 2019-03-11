Miting gibi açılış

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurİttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin'in Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in ülke için nerede ne zaman ihtiyaç olduysa taş üstüne taş koyanların şehri olduğunu bildirdi. AK Parti olarak 17 yıldır Gaziantep'e çok önemli desteklerde bulunduklarını belirten Abdülhamit Gül, "Ülkemizde bakanlık yaparak büyük hizmetler veren, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çok büyük hizmetler yapan değerli ablamız Fatma Şahin'e en büyük desteği vereceğiz. Fatma Hanım, sizler için 'daha iyi neler yaparız' diye gecesini gündüzüne kattı. Desteklerinizle 31 Mart'ta 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Şehirdeki yaşayan çalışan kardeşlerim hangi partiye oy vermiş olursa olsun, eğer Gaziantep'te istikrar sürerse herkes kazanır" dedi. Abdülhamit Gül, "İstikrarsızlık, işsizlik olursa hepimiz bundan payımızı alırız. Eğer esnaf siftah edemezse hangi parti olursa olsun zarar görür. Gelin hep beraber Gaziantep'i, Türkiye'yi büyütelim. Bizim derdimiz memlekettir. İttifakımızın tüm adayları, kadınlarımız, çocuklarımız, işçilerimiz ve çiftçilerimiz için çok büyük projelerle geliyor. 31 Mart'ta Gaziantep Fatma Şahin'e Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği verecektir" diye konuştu. Önümüzdeki 4,5 yıl seçim olmayacağını, artık Türkiye ve Gaziantep'i büyütmek için daha fazla çalışacaklarını kaydeden Gül, "İşsiz bir gencimiz kalmayacak, uygulamaya alacağımız toplu konut projelerimizle konutlar ucuzlayacak, kira fiyatları aşağıya çekilecek, Düzbağ içme suyu projesiyle zaten ucuzlayan su fiyatları, daha da ucuzlayacak. Biz sırtımızı terör örgütlerine değil Gazianteplilere dayayan bir partiyiz. 31 Marta cumhur ittifakı kazanacak, 31 Mart'ta Gaziantep kazanacak "dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Gaziantep'in 31 Martta yeni bir destan yazacağını, yerel seçimlerin yeni bir zaferin işareti olacağını söyledi. Kutsal değerler üzerine kutsal bir ittifak kurduklarını anlatan Şahin, "Zillet ittifakına karşı millet ittifakı, cumhur ittifakı bir olma ittifakıdır, bir ilke ittifakıdır. Biz başkaları gibi sırtımızı başkalarına dayamadık, biz hakka hizmet halka hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.