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’a sürpriz doğum günü kutlaması

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Murat Boz’a sürpriz doğum günü kutlaması
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde konser veren pop müzik şarkıcısı Murat Boz'a sahnede sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi. Murat Boz, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ilçe belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Eski Otogar Meydanı'nda konser verdi. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, sahneye çıkarak Boz'a çiçek verip Karatepe kilimi hediye etti. Tarhan, doğum günü ilçenin kurtuluş yıl dönümü ile aynı tarihe denk gelen Boz'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Murat Boz, sahneye getirilen doğum günü pastasındaki mumu, Belediye Başkanı Tarhan ile birlikte söndürdü.
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Murat Boz’a sürpriz doğum günü kutlaması
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