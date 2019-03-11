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Omuz omuza verip sorunları çözeceğiz

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Omuz omuza verip sorunları çözeceğiz
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Niğde'de Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Yerlikaya, sporda çok önemli işlerin altına imza attıklarını belirterek, "Güzel günler olacak. Bizim icraatlarımızı milletimiz biliyor. Siz bize omuz vereceksiniz, bizler de bütün sorunları çözeceğiz ve taleplerinizi yerine getireceğiz" dedi. Yerlikaya, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'a verilen ömür boyu futboldan men cezasının hatırlatılması üzerine, "Biz şiddetin tamamına karşıyız. Futbolun barış, sevgi ve kardeşlik getirdiğine inanıyoruz. Şiddet yok. Sahada güzel futbol oynayarak vatandaşların izlemesini sağlayacağız, spor yapacağız. Spor, barış ve kardeşliktir" dedi
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Omuz omuza verip sorunları çözeceğiz
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