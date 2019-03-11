Omuz omuza verip sorunları çözeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Niğde'de Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Yerlikaya, sporda çok önemli işlerin altına imza attıklarını belirterek,dedi. Yerlikaya, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'a verilen ömür boyu futboldan men cezasının hatırlatılması üzerine, "Biz şiddetin tamamına karşıyız. Futbolun barış, sevgi ve kardeşlik getirdiğine inanıyoruz. Şiddet yok. Sahada güzel futbol oynayarak vatandaşların izlemesini sağlayacağız, spor yapacağız. Spor, barış ve kardeşliktir" dedi