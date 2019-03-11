SANKO’nun yıldızları il birincisi oldu

Gaziantep Okul Sporları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Tenis İl Şampiyonasında SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı il birincisi oldu.
Gaziantep Üniversitesi kortlarında düzenlenen şampiyonada, İdil Naz Karslı, İdil Ay Kılyar, Nisa Çağlayan ve Lela Nisan Coşkun
'dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı sporcuları il birinciliği kupasını alarak 10 Nisan'da Mersin'de düzenlenecek bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil etmeye hak kazandı.
Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, tüm rakiplerine üstünlük sağlayan SANKO Okulları Takımı öğrencileri ile beden öğretmenleri Canan Pulat'ı kutladı.