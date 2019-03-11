SANKO’nun yıldızları il birincisi oldu

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Gaziantep Okul Sporları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Tenis İl ŞampiyonasındaGaziantep Üniversitesi kortlarında düzenlenen şampiyonada,'dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı sporcuları il birinciliği kupasını alarakSosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, tüm rakiplerine üstünlük sağlayan