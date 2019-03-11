Şehitkamil’den sanata büyük katkı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teŞehitkamil Belediyesi tarafından ulusal proje yarışmasıyla yapılan Şehitkamil Kültür ve Sanat Merkezi hizmete açıldı. Merkezin açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Gaziantep artık sanayi ve ticaretin yanı sıra sanat ve kültürle de öne çıkıyor. Gastronomisi, müzeleri ve sanat merkezleriyle Gaziantep artık kültür, sanat ve bilimin merkezi olmaya aday bir şehir" dedi. Gaziantep'teki turist sayısının her geçen gün arttığını, sürekli olarak Kültür ve Turizm Müdürünü arayarak bilgi aldığını açıklayan Gül, "Eskiden buraya gelmek isteyenlere 'sabah beyran iç, öğlen kebap ye' derdik. Şimdi artık dolu dolu bir program yapmak lazım. Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Müzelerimiz ve sanat merkezimiz. Burası iki yıl içinde ülke genelindeki sanatsal etkinlerin önemli bir adresi olacak" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentlerin yaşanabilirliğinin ölçülmesi noktasında sanat ve bilim merkezlerinin önemli bir misyonu bulunduğuna dikkat çekerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de geçmişte sanat alanında önemli isimleri yetiştiren Gaziantep'in yeni isimler büyütebilmesi için bundan sonraki süreçte sanat alanına ağırlık vereceklerini söyledi.