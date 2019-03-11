Uludağ: İlçemizin temel taşları esnaflarımızdır

BUGÜN NELER OLDU

SarıçamBelediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adayı Bilal Uludağ, seçim çalışmalarına esnaf gezileriyle devam ediyor. Başkan Bilal Uludağ, görev süreleri boyunca her zaman esnaflarla iç içe olduklarını belirterek, "Esnaflarımız ilçemizin temel taşlarıdır. Bizler her fırsatta esnafımızın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." derken gezi sırasında esnaflar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Çatalan Yolu ve Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Uludağ, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Uludağ, esnaf gezisi sırasında bir araya geldiği hemşerileriyle sohbet ederek, Cumhur İttifakı'na hem Adana'da hem de Sarıçam'da destek beklediğini dile getirdi. Uludağ, esnaf gezisi sırasında ilçede yapılan ve yapılması planlanan konular hakkında onlara bilgi verdi. Uludağ, "Halkımıza hizmet verirken ayırım yapmadan çalıştık. Gece gündüz demeden ilçemizi güzelleştirmek, geliştirmek adına çalışıyoruz. Söz verdiğimizin 2 kat daha fazlasını yaptık. Yeni projelerimizle önümüzdeki dönemde Sarıçam'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çabalayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.