Uyuşturucu almak için araçlardan akü çaldı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da5 ayda 11araçtan akü çalan zanlı, polisintakibi sonucu yakalandı.Tutuklanan zanlının uyuşturucualmak için akü çaldığını söylediğiöğrenildi. Olay, Seyhanilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndemeydana geldi. İddiaya göre,Seyhan ilçesine bağlı Onur,Gürselpaşa, Denizli, Şakirpaşa,Yeşiloba ve Uçak mahallelerindeson 5 ayda 11 kamyonettenakü hırsızlığı meydanageldi. Art arda yaşanan olaylarıaydınlatmak için kapsamlı birçalışma başlatan Asayiş ŞubeMüdürlüğüne bağlı HırsızlıkBüro Amirliği ekipleri, bölgedekigüvenlik kameralarını incelemeyealdı. Polis, görüntülerdebisikletiyle mahallede keşfeçıkan ve yüzünü de üzerine giydiğitişörtün kapüşonuyla gizleyenkişinin 11 ayrı hırsızlıkolayını gerçekleştiren ErcanB. olduğunu belirledi. Bununüzerine ekipler, şüpheliyi yakalamakiçin sokak sokak aramayabaşladı. Şüphelinin YeşilyurtMahalles'inde yüzünü kapüşonuylakapatıp, bisikletiylegezip akü çalmaya hazırlandığınısaptayan polis, olay yerineekip çıkardı. Hırsızlık dedektiflerişahsı suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan Ercan B'ninemniyetteki sorgusunda hakkındakisuçlamaları kabul ettiğiöğrenildi.