Uyuşturucu almak için araçlardan akü çaldı

Adana'da
5 ayda 11 yüklü TIR'da yangın
araçtan akü çalan zanlı, polisin
takibi sonucu yakalandı.
Tutuklanan zanlının uyuşturucu
almak için akü çaldığını söylediği
öğrenildi. Olay, Seyhan
ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre,
Seyhan ilçesine bağlı Onur,
Gürselpaşa, Denizli, Şakirpaşa,
Yeşiloba ve Uçak mahallelerinde
son 5 ayda 11 kamyonetten
akü hırsızlığı meydana
geldi. Art arda yaşanan olayları
aydınlatmak için kapsamlı bir
çalışma başlatan Asayiş Şube
Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık
Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki
güvenlik kameralarını incelemeye
aldı. Polis, görüntülerde
bisikletiyle mahallede keşfe
çıkan ve yüzünü de üzerine giydiği
tişörtün kapüşonuyla gizleyen
kişinin 11 ayrı hırsızlık
olayını gerçekleştiren Ercan
B. olduğunu belirledi. Bunun
üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak
için sokak sokak aramaya
başladı. Şüphelinin Yeşilyurt
Mahalles'inde yüzünü kapüşonuyla
kapatıp, bisikletiyle
gezip akü çalmaya hazırlandığını
saptayan polis, olay yerine
ekip çıkardı. Hırsızlık dedektifleri
şahsı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan Ercan B'nin
emniyetteki sorgusunda hakkındaki
suçlamaları kabul ettiği
öğrenildi.