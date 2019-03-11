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almak için araçlardan akü çaldı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Uyuşturucu almak için araçlardan akü çaldı
Adana'da 5 ayda 11 yüklü TIR'da yangın araçtan akü çalan zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı. Tutuklanan zanlının uyuşturucu almak için akü çaldığını söylediği öğrenildi. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan ilçesine bağlı Onur, Gürselpaşa, Denizli, Şakirpaşa, Yeşiloba ve Uçak mahallelerinde son 5 ayda 11 kamyonetten akü hırsızlığı meydana geldi. Art arda yaşanan olayları aydınlatmak için kapsamlı bir çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerde bisikletiyle mahallede keşfe çıkan ve yüzünü de üzerine giydiği tişörtün kapüşonuyla gizleyen kişinin 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren Ercan B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için sokak sokak aramaya başladı. Şüphelinin Yeşilyurt Mahalles'inde yüzünü kapüşonuyla kapatıp, bisikletiyle gezip akü çalmaya hazırlandığını saptayan polis, olay yerine ekip çıkardı. Hırsızlık dedektifleri şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ercan B'nin emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.
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Uyuşturucu almak için araçlardan akü çaldı
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