Yeni’nin projeleri damga vuracak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, vatandaşların desteğiyle göreve seçilmesiyle birlikte, klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde bir yönetim anlayışıyla hareket edip, kent, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak projelere damga vuracaklarını söyledi. Yeni, Seyhan'da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf gurupları ve odaların yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, Seyhan'ın 96 mahallesini kapsayacak 26 başlık altında çok ciddi denilecek 108 projeyle yola çıktıklarını anımsattı.Bu projelerden birinin Kongre Merkezi olduğunu dile getiren Fikret Yeni, ''Bu proje sayesinde dünya turizm sektörünün yüzde 35'ine denk gelen kongre turizmi pastasından 12 ay güneş alan uygun hava koşulları ile Adana'nın da pay almaya başlaması noktasında kararlı bir adım atacağız'' dedi. Fikret Yeni, coğrafi ve kültürel kavşak niteliği taşıyan Adana'ya böyle bir projenin kazandırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.Yeni, "Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde yapmayı planladığımız bu projeyle kentimizin markalaşmasında dev bir adım atacağız. 45 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek bu projede, 3 bin ve bin 500 kişilik iki adet kongre salonu, bin kişilik fuaye alanı ve 34 bin metrekare rekreasyon ve park alanına yer vereceğiz'' ifadelerini kullandı. Yeni, Adana ve Seyhan'ı sanayide yeniden hak ettiği noktaya taşımak, daha modern üretim sahaları oluşturup istihdama katkıda bulunmak adına planladıkları Modern Mikro Sanayi Sitesi Projesi'nin de, Adana'da gündem oluşturacağını belirtti.