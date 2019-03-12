23 Nisan’da çocuklar unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına "Çocuk" konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. İki kategoride gerçekleşecek olan sergide, yeni çekilen fotoğraflar arasından seçici kurul tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenlerin ödüllendirileceği belirtildi. Ödül almayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek. Çocuk" Temalı Fotoğraf Yarışması'na katılacaklar Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç'a 0392 6802000/5251 veya 0392 6802000/5656 numaralı telefon numaralarından veya milli.tarih@neu.edu.tr e-posta adresinden ulaşılabilirler.