Başkan Uludağ, meclis üyeleri ile vedalaştı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi 2014-2019 dönemi son meclis toplantısı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle Mart ayı olağan meclis toplantımızın son oturumunun açılışını kadın meclis üyeleri yaptı. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, "5 yıldır el birliği ile ilçemize hizmet üreten, kavgadan, gürültüden uzak, ilçemiz menfaatleri için uyumlu bir şekilde çalışan belediye meclis üyelerimize şahsım, belediyemiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum." dedi. Sarıçam Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen son toplantının açılışında Meclis Başkanlığını MHP'li meclis üyesi Melahat Ongun yaparken, üyeliklerini ise AK Partili Gülsüm Yasdıbaş ve Gülhan Yılmaz yaptı. Meclis Başkanlığı yapan ve gündem maddesini de yöneten Melahat Ongun, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününe denk gelen son meclisimizde bize yapılan bu jest nedeniyle Sayın Başkanımız Bilal Uludağ ve meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Başkanı Bilal Uludağ, meclis toplantısı sonrasında Melahat Ongun, Gülsüm Yasdıbaş ve Gülhan Yılmaz'a çiçek takdim ederek, hem kadınlar gününü kutladı hem de yaptıkları hizmet nedeniyle de teşekkür etti. Başkan Uludağ," 2014-2019 döneminde görev yapan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Gayet uyumlu bir şekilde ilçemiz için çalışmalar yaptık. Meclis üyeliği bitiyor ama görüşmeye yine devam edeceğiz. Bundan sonraki yaşamlarınızda başarılar diliyorum" derken onlarla vedalaşarak birde hatıra fotoğrafı çektirdi.