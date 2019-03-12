Demirtaş 3 Çerkes Kadın Sergisi’ni açtı

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Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Adana Çerkes Kültür Derneğinin katkıları ile hazırlanan '3 Çerkes Kadın' isimli karma resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Adana Çerkes Kültür Derneğinde gerçekleşen etkinlikte Demirtaş, kadınların her alanda başarılı olduğunu görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Beyhan Demirtaş, sergide yer alan birbirinden güzel eserlerin sahibi Feriha Eviren Kankoç, Songül Kınık ve Yonca Doğbay Dinç'i tebrik ettiğini dile getirdi. Kadınların sanatla her zaman iç içe olması gerektiğini belirten Demirtaş eserleri çok beğendi. Demirtaş, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek resimler hakkında bilgiler aldı.