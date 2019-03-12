Erdemli’de trafik eğitim parkuru açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli ilçe Belediyesi tarafından, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara trafik eğitimi verilmesi amacıyla 2 bin metrekare alan üzerine yapılan 5 araçlık eğitim parkuru tamamlanarak, açıldı. Trafik eğitim parkurunun açılışında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye'de yaşanan kazaların önüne geçebilmek için verilen eğitimlerin, küçük yaşlarda başlaması gerektiği belirterek, alana yerleştirilen dinlenme noktaları ile de eğitimler esnasında ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebilmeleri için olanak sağlandığını vurguladı.