Gazişehir’in gözü zirvede

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de son iki haftayı galip kapatarak üst sıralarla puan farkını düşüren Gazişehir Gaziantep, zirve hesapları yapmaya başladı. Ligin ikinci yarısında oynadığı, son iki haftada aldığı iki galibiyetle toparlanmaya başladı. Bu süreçte rakip filelere 10 gol gönderen Gaziantep, kalesinde ise 8 gol gördü. İkinci devrede istikrarsız bir performans sergileyenKırmızısiyahlı ekip, ilk altı sırada yer alan rakiplerinin zorlu bir fikstür dönemine girecek olması ve rakiplerine oranla daha kolay bir fikstüre sahip olması nedeniyle Süper Lig'e yükselme adına ümitli.