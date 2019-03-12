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Gazişehir’in gözü zirvede

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasını 42 puanla 6. sırada kapatan Gazişehir , kalan maçlardan en az hasarla ayrılıp hedefine ulaşmak istiyor

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Gazişehir’in gözü zirvede
Spor Toto 1. Lig'de son iki haftayı galip kapatarak üst sıralarla puan farkını düşüren Gazişehir Gaziantep, zirve hesapları yapmaya başladı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayabilen Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri, son iki haftada aldığı iki galibiyetle toparlanmaya başladı. Bu süreçte rakip filelere 10 gol gönderen Gaziantep, kalesinde ise 8 gol gördü. İkinci devrede istikrarsız bir performans sergileyen Gazişehir, son iki haftada Osmanlıspor ve Elazığspor'u yenerek zirve hesapları yapmaya başladı. Kırmızısiyahlı ekip, ilk altı sırada yer alan rakiplerinin zorlu bir fikstür dönemine girecek olması ve rakiplerine oranla daha kolay bir fikstüre sahip olması nedeniyle Süper Lig'e yükselme adına ümitli.
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Gazişehir’in gözü zirvede
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