Gençlik liderleri Çukurova’da buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörlüğünde "Fikir Yapıcılar ve Gençlik Liderleri arasında Türkiye'deki Avrupa Duyarlılığı" konulu seminer gerçekleştirildi. Avrupa Komşuluk Konseyi, İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye İsveç Konsolosluğu ve Friedrich Neuman Vakfı Türkiye Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği konferansa öğrencilerin ve akademisyenlerin ilgisi yoğun oldu. İİBF Amfi 1 salonunda gerçekleşen konferansa çok sayıda öğrenci katılırken, öğrenciler hem çevre güvenliği konularında hem de Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında staj ve gönüllülük olanakları hakkında bilgi sahibi oldu. Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aslı Ilgıt, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevre güvenliği konularının günümüz uluslararası siyasetinin önemli konularından olduğunu belirtti. Friedrich Neumann Vakfı Türkiye Ofisi Proje Koordinatörü Gülçin Sınav ise, Friedrich Neuman Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Sınav ayrıca programın ana konusu olan değer yargıları, gelecekte karşılaşabileceğimiz uluslararası sorunlar gibi konularda öğrencileri bilgilendirdi. TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Proje Koordinatörü olan Dr. Tuğba Ağaçayak da sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde iklim değişikliği, su ve gıda güvenliği konusunu ele aldı.