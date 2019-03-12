İnandık ve kazandık

BUGÜN NELER OLDU

adınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında lider Çukurova Basketbol'un 20 maçlık galibiyet serisine 71-64'luk skorla son veren Mersin Büyükşehir Belediyespor, büyük sevinç yaşıyor. Başantrenör Olcay Orak anlamlı galibiyet sonrasında SABAH'a konuştu. Orak,dedi.Mersin Büyükşehir Belediyespor ile çıktığı 14 lig maçından 11 galibiyetle ayrılan teknik adam Orak,diye konuştu.Orak, "Çukurova Basketbol bir maçı kaybetti diye şampiyonluktan olmaz. Bence en büyük aday" dedi. Play-off için ligi iyi bir sıralamada bitirmek istediklerinin altını çizen Olcay Orak, "Şu andaki tabloya baktığımızda ligi ilk beş içerisinde bitireceğiz gibi görünüyor. Ben bu konuda basketbolcularıma güveniyorum. Bölgemizde kadın basketboluna inanılmaz bir ilgi var. Bunu da şampiyonluklarla taçlandırmak önemli" dedi.