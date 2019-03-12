İnandık ve kazandık

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adınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında lider Çukurova Basketbol'un 20 maçlık galibiyet serisine 71-64'luk skorla son veren Mersin Büyükşehir Belediyespor, büyük sevinç yaşıyor. Başantrenör Olcay Orak anlamlı galibiyet sonrasında SABAH'a konuştu. Orak, "Mersin Büyükşehir'in başına ilk yarıda Çukurova Basketbol maçıyla geçmiştim. O maçta 80-70 mağlup olmuştuk. Kardeşimizden rövanşı aldık"
dedi.
11. GALİBİYETİ KAZANDI
Mersin Büyükşehir Belediyespor ile çıktığı 14 lig maçından 11 galibiyetle ayrılan teknik adam Orak, "Güçlü bir takımı mağlup ettiğimizi düşünüyorum. 20 maçlık seri, kardeş takım cümlelerini birleştirdiğimizde bu maçın anlamı gerçekten çok büyük. Rakip karşısında iyi bir oyun ortaya koyduk. Çukurova Basketbol, İtalya deplasmanından gelmişti ve yorgundu. İnandık, oynadık ve başardık. Anlamlı bir galibiyet elde ettik"
diye konuştu.
ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK LAZIM
Orak, "Çukurova Basketbol bir maçı kaybetti diye şampiyonluktan olmaz. Bence en büyük aday" dedi. Play-off için ligi iyi bir sıralamada bitirmek istediklerinin altını çizen Olcay Orak, "Şu andaki tabloya baktığımızda ligi ilk beş içerisinde bitireceğiz gibi görünüyor. Ben bu konuda basketbolcularıma güveniyorum. Bölgemizde kadın basketboluna inanılmaz bir ilgi var. Bunu da şampiyonluklarla taçlandırmak önemli" dedi.