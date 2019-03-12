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Kariyer Günleri ve Staj Fuarı başlıyor

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Kariyer Günleri ve Staj Fuarı başlıyor
IEEE Çukurova'nın en prestijli etkinliği olan ve bu yıl 11'incisi düzenlenecek Kariyer Günleri ve Staj Fuarı, 12-13-14 Mart 2019'da Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi''nde başlıyor. Sektörünün lider firmalarından üst düzey yöneticiler ile öğrencileri buluşturan Kariyer Günleri ve Staj Fuarı, 3 gün süren etkinlikte hem bilgi ve tecrübe aktarımı sağlamayı, hem de öğrencilere fuaye alanındaki şirketlerle iş ve staj imkanlarını konuşma fırsatı vermeyi amaçlıyor. Etkinlik ücretsiz yapılıyor. Açılış konuşması 2 oturum olacak sayılacak, 18 oturuma katılana katılım sertifikası verilecek.
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