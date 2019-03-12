Karşıyaka yeşillenecek

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Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İpekyolu boyunca uzanan Karşıyaka bölgesinde kentsel dönüşümle ortaya çıkan alanın yüzde 70'inin yeşil alan olacağını açıkladı. Fadıloğlu, "Amacımız rant olsaydı böyle yapmazdık. Burası Türkiye'ye örnek bir dönüşüm bölgesi olacak" dedi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İpekyolu Kentsel Dönüşüm Alanı ve Karşıyaka yeni imar revizyon planını anlatmak için bölge esnafıyla buluştu. Esnafın görüş, öneri ve taleplerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, İpekyolu Kentsel Dönüşüm Alanı'nda Türkiye'ye örnek bir modelleme ile kentsel dönüşüm yaptıklarını söyledi. Yaptıkları kentsel dönüşümü vatandaşı mağdur etmeden gerçekleştirdiklerini dile getiren Fadıloğlu, "Kamulaştırma işlemi yüzde 94 tamamlandı. Türkiye'de örnek bir modelleme ile kentsel dönüşüm yapıyoruz. Vatandaşa sadece para verip 'Ne halin varsa gör' demedik. 50 metrekarelik parselle 3 evi varsa 3 tane nitelikli daire seçerek oturma imkanı sağlanacak alternatif sunduk" dedi. Fadıloğlu, "İnşallah bundan sonraki süreçte en nitelikli ve özel sektörün bu işin içine girmesini sağlayacak şeyler yapacağız. Kamunun, özel sektörle rekabet etmemesi lazım. Kamu; özel sektörün, yatırımcının önünü açacak planlar yapmalı. Yapmış olduğumuz bu revizyon imar planı ile yol ve ulaşım akslarını belirledikten sonra, özel sektör gelip burada yatırım yapabilecek" dedi.