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Kundakçı kızı saksı ile püskürttü

’nın Seyhan ilçesinde 70 yaşındaki kadın, torununun aracını yakmaya çalışan kadını evinin balkonundan saksı atarak engelledi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019
Kundakçı kızı saksı ile püskürttü
Adana'da A.B. (28) adlı genç kız, barışma teklifini reddeden eski erkek arkadaşı Harun Zengin'in otomobilinin, üzerine ispirto döküp ateşe vermek istedi. Bu sırada balkona çıkan Zengin'in babaannesi 70 yaşındaki Sevim Zengin, balkonda soğan ekili saksıyı A.B.'nin üzerine atarak aracı kundaklamasını önledi.

İSPİRTO DÖKTÜ
Olay, Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sevim Zengin'in birlikte yaşadığı torunu Harun Zengin (30) bir süre önce kız arkadaşı A.B.'den ayrıldı. A.B.'nin barışma teklifini kabul etmeyen Zengin, sabah evden çıkıp yaya olarak işe gitti. Harun Zengin'in ardından iddiaya göre eski kız arkadaşı A.B., sokağa gelerek evin önünde bulunan otomobilinin üzerine ispirto döktü. Bu sırada balkona çıkan Zengin'in babaannesi Sevim Zengin, durumu fark edip, balkondaki soğan ekili olan saksıyı A.B.'nin üzerine doğru attı. A.B. paniğe kapılıp kaçtı. Zengin'in ihbarı üzerine gelen polis, A.B.'yi kısa sürede yakaladı ve ifadesini almak için karakola götürdü.
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Kundakçı kızı saksı ile püskürttü
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