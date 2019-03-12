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Maskeli 5 kişi polisi alarma geçirdi

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Maskeli 5 kişi polisi alarma geçirdi
ADANA'NIN Yüreğir ilçesinde yüzü maskeli ve ellerinde uzun namlulu silahlı kişilerin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde, yüzlerinde maske, ellerinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunan 5 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ekibinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı ekipler sevk edildi. Mahalleye ulaşan ekipler, ara sokaklarda araştırma yaptığı sırada şüphelilerle karşılaştı. Ekipleri görünce paniğe kapılan şüpheliler, sokakların dar olmasından faydalanarak silahlarla izlerini kaybettirdi.
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Maskeli 5 kişi polisi alarma geçirdi
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