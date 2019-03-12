Namağlup şampiyon

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TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edenGaziantep'i başarılı bir şekilde temsil eden Gazişehir Gaziantep, aynı başarısını yurt dışında da tekrarladı. EuroLeague-3 C grubu ikinci maçında Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın IKG Koncantin takımını 86-36, üçüncü maçında Yunanistan'ın Megas Alexsandros94 takımını 76-31, dördüncü maçında Fransa'nın Marsilya takımını 66-50 mağlup ederekoldu. Antrenör Muharrem Karakafa, "Süper Lig'de elde ettiğimiz başarıyı Avrupa kupalarında da gösterdik. Çok güzel maçlar çıkardık.ederek ilk etapta başarılı bir turnuva geçirdi. Gaziantep'te başarılı çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmaların karşılığını burada aldık" dedi.