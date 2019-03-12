Oryantring heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Oryantring Şampiyonası 2. kademe ve 14 yaş altı oryantring yarışları Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Oryantring Federasyonu'nca Kapıçam Ekstrem Spor Merkezi'nde önceki gün başlayan yarışmaya,Yarışların ikinci etabı ise dün Kahramanmaraş Ortaokulu'ndan başladı. Sporcular, kentin tarihi mekanlarının yer aldığı Çukuroba, Kanlıdere, Boğazkesen, Demirciler Çarşısı, Kapalı Çarşı, Trabzon Caddesi ve Demokrasi Meydanı güzergahlarında belirlenen hedefleribularak yarışmayı tamamladılar. Federasyon Başkanı Hacer Akyüz,, Kahramanmaraş'ın bu tür sporlar için çok uygun bir şehir olduğunu belirtti.Şampiyonanın gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı ilgili kurumlara teşekkür eden Akyüz, "Burada iki gün geçirdik ve gördük ki Kahramanmaraş bu spor ve başka sporlar için de çok müsait bir yer. Bundan sonraki organizasyonlarımızda da yer alabilecek bir şehir. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Daha sonra şampiyonada dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.