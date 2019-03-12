Pazar da yok levha da yok

BUGÜN NELER OLDU

CHP'NİN Seyhan Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın Aydınlar Mahallesi'ne söz verdiği kapalı semt pazarı bugüne kadar yapılmazken levhası da hırsızlar tarafından çalındı. Mahallelerine semt pazarı yapacakları için Zeydan Karalar'ı davul zurna eşliğinde ve ayağına kurban keserek karşıladıklarını belirten Aydınlar Mahallesi Muhtarı Eyvaz Tuna, "Üç yıl önce mahallemize geldi ve bize semt pazarı söz verdi. Ama bugüne kadar hiçbir şey yapmadı. Mahalleli olarak çok sevinmiştik. Çünkü 5 kilometre uzaklıktaki pazara gitmek zorunda kalıyorduk. Zeydan Karalara verdiği sözü tutmadı. Hatta bana 'Muhtar demek ben demek, ben demek muhtar demek' dedi. Ama hepsi yalanmış" dedi.Mahallenin Pazar sorununun yanı sıra yollarının kötü olduğunu belirten muhtar Tuna, "Zeydan Karalar gelsin yollarımıza baksın. 2 ay önce yollarımızı makinelerle sıyırıp yerine asfalt yapacaklarını söylediler ama bir daha geri gelmediler. Belediye yetkililerin özellikle 49008,14,15,16,18,20,22,95 ve 99 ile 49100, 49013 numaralı sokaklara gelip bir bakmalarını istiyorum. Yollarımız köstebek yuvası gibi" diye konuştu.