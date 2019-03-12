Psikolojisi bozuk çocuk yetiştiriyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Prof. Dr. Acar Baltaş, günümüzde çocuklarının başarısının daha çok sınavlarda başkalarının önüne ne kadar geçtiği olarak görüldüğünü, oysa başarının birden çok cephesi olduğuna dikkat çekerek, başarıyla zehirlenmiş, sınavlarla tutsak alınmış psikolojisi bozuk çocuklar yetiştirildiğini söyledi. Ebeveynleri uyaran Baltaş, "Başarının birden çok cephesi var, buna dikkat edin" dedi. Sanko Okulları Abdulkadir Konukoğlu Konferans Salonu'nda "Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek" başlıklı bir konferans veren Prof. Dr. Baltaş, "Anne ve babalar çocukları başarılı olurlarsa varlıklı olacaklarını, varlıklı olduklarında da mutlu olacaklarını ve böylece sorunlarının olmayacağını düşünüyorlar. Başarıyı da sınavlarda başkalarının önüne ne kadar geçtiği olarak tanımlıyorlar. Bu kalıp çoktan tükendi. Başarının birden çok cephesi var. Başarı insanın potansiyelini hayata yansıtabilmesidir" diye konuştu.