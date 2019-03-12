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Tatar sanatının ulusal temaları yansıtılacak

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Tatar sanatının ulusal temaları yansıtılacak
DEVLET Sanatçısı unvanına sahip 5 Tataristanlı ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 40 eserin sergileneceği "Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi" Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından Yakın Doğu Üniversitesi'nde açılacak. Tataristanlı ressamların yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan eserlerin sergileneceği serginin açılışı, 14 Mart'ta, saat 09.00'da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bazı ressamların resimlerinde sembollere ve sadeliğe öne verdiği, sofistike bir anlam oluşturduğu Tatar resim sanatının eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacağı resim sergisi, hafta içi 10.00 - 12.00 saatleri arasında izlenebilecek.
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Tatar sanatının ulusal temaları yansıtılacak
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