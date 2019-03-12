Ticaret Savaşı Çukurova GİAD Akademi’de

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Çukurova Genç İşadamları Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Çukurova GİAD Akademi'nin konuğu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin oldu. Gençlere önemli bilgiler veren Prof. Dr. Alkin, "Geleceğin Dünyasında Türkiye Ekonomisinin Konumu" konusuyla interaktif ders gerçekleştirdi.Prof. Dr. Kerem Alkin, dünyanın farklı coğrafyasında ülkeler arasında yaşanan savaş ve gerginliklerin temelinde ticaretin yattığını, günümüzde de benzer bir savaşın sürdürüldüğünü belirterek, "ABD kendine düşman yaratarak beslenen bir ekonomidir. Avrupa ülkeleri, ABD'nin kendi ekonomisini güçlendirmek için düşman ilan ettiği yapılarla artık düşman olmak istemiyor. Buna Türkiye de dahil" dedi. Alkin'in yaklaşık 4 saat süren dersini dernek üyeleri de izledi. Çukurova GİAD'ın akademi gençleri ve Adana için şans olduğunu kaydeden Alkin, "Başkan Ömer Faruk Sakarya ile birlikte Çukurova GİAD, Türkiye'de hiçbir STK'nın cesaret edemeyeceği çok büyük işler yaptı" dedi. Akademi gençlerine küresel bir ufuk veren Alkin, Türkiye'de girişimcilik ekosistemini oluşturmak için girişimler bulunduğunu, 150 yıllık bürokrasi geçmişiyle bunun zorluklarının yaşandığını, ancak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bunu hızlandıracak imkan sağlayabileceğini kaydetti. İlk yüzyıllardan itibaren üretimin merkezinin Asya Pasifik ve Hint Okyanusu'nun olduğu bölgede yer aldığını, ancak, sanayi devrimiyle birlikte Atlantik İttifakı'nın ekonomide ağırlık elde ettiğini kaydeden Alkin, dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin değiştiğini vurguladı.1995 yılında E7 ülkeleri, G7 ülkelerinin yarısı kadar ekonomik büyüklüğe sahip iken 2015 yılında aynı büyüklüğe ulaştıklarını da hatırlatan Alkin, "2040 yılında ise G7'nin iki katı büyüklüğe ulaşacakları tahmin ediliyor. 2050 yılına kadar ortalama yüzde 3'le büyümesi beklenen Türkiye'nin 4,1 trilyon dolarla dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. Önce Katar, ardından Kudüs üzerinden yürütülen krizlere de baktığımızda bu krizlerin temel amacı, Çin'in Kuşak Yol Projesi'ni engellemektir" dedi.